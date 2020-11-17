Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами загиблих військових: їх понад 200
Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами 200 загиблих у Нагірному Карабаху. Це відбулось у рамках домовленості про припинення бойових дій. Передача тіл розпочалась за присутності наглядачів з Міжнародного Червоного Хреста.
Обмін тілами між сторонами конфлікту також відбувався 14 листопада. Деталі про ще один обмін повідомили на сайті dpa international.
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Президент організації Петера Маурера зауважив, що пріоритетами для них в Нагірному Карабасі є:
- допомога переселенцям;
- пошук тіл загиблих під завалами;
- відвідування полонених для підготовки до можливих переговорів і обміну.
Що відомо про угоду Вірменії, Азербайджану та Росії
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 9 листопада про те, що підписав заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху разом з президентами Росії та Азербайджану.
- Домовленість передбачає повне припинення бойових дій у регіоні. Також у Нагірний Карабах ввели російських миротворців на 5 років.
- Зокрема, в угоді вказано і про обмін військовополоненими та тілами загиблих.
- Варто зазначити, що вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. В країні розпочались масові протести, люди захопили і потрощили будівлю уряду та парламенту.
- Під час протестів витягнули з авто та побили спікера Арарата Мірзояна.
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