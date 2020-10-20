Вірменія та Азербайджан продовжують обстріли на території Нагірного Карабаху. Єреван заявив, що Баку використовує авіацію та артилерію на північному фланзі.

Що кажуть в Азербайджані

Вночі 19 жовтня бої тривали на Агдере – Агдамському, Фізулі – Гадрут – Джебраільському і Губадли – Зангеланському напрямках фронту. Про це повідомило міністерство оборони Азербайджану.

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У результаті дій, проведених азербайджанською армією, на різних напрямках фронту була знищена жива сила противника,

– підкреслили в міністерстві.

Азербайджан також розповів про бойові втрати Вірменії:

два танки Т-72,

чотири РСЗВ БМ-21 "Град",

одна гаубиця-гармата Д-30,

п'ять автомобілів.

Що кажуть у Вірменії

Міністр оборони Вірменії Арцрун Ованнисян повідомив про інтенсивні бої на півдні Нагірного Карабаху. Збройні сили держави вживають відповідні заходи для відбиття атаки супротивника.

Зауважимо, Вірменія заявила, що 19 жовтня збила 5 безпілотників Азербайджану. Серед них був турецький дрон Bayraktar TB2.

Зверніть увагу! Сторони конфлікту домовилися про перемир'я, яке мало розпочатися опівночі 18 жовтня. Однак, як і перше припинення вогню, воно протривало недовго. Держави одразу поновили бойові дії. Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут.