До кінця 2020 року Вірменія та Азербайджан можуть провести переговори щодо уточнення державного кордону між країнами. Переговори відбудуться за посередництвом Росії.

Вірменська сторона займається підготовкою необхідних карт і документів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Вірменії Тигран Авінян, повідомляє armeniasputnik.

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Він зазначив, що питанням лінії державного кордону з Азербайджаном в уряді Вірменії займається міжвідомча робоча група. За словами Авіняна, визначеного документами кордону між країнами поки немає.

Водночас віце-прем'єр-міністр наголосив, що Вірменія не поступалася територіями через війну в Нагірному Карабасі.

Зверніть увагу! 7 грудня у мережу злили розмову президента Білорусі Олександра Лукашенка з колишнім лідером Вірменії Сержом Саргсяном у 2016 році. У ній обговорювали пропозицію Азербайджану – 5 мільярдів доларів за вихід Вірменії з Нагірного Карабаху.

Перемир'я у Нагірному Карабасі: головне

Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Водночас угода передбачала розміщення у регіоні російських миротворців.

Водночас угода передбачала розміщення у регіоні російських миротворців. У Вірменії угоду сприйняли негативно – люди вийшли на протест та вимагали відставки уряду. Навіть попри масові протести, сторони конфлікту виконують відповідні умови.