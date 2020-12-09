Вірменія та Азербайджан проведуть переговори щодо кордону: деталі
До кінця 2020 року Вірменія та Азербайджан можуть провести переговори щодо уточнення державного кордону між країнами. Переговори відбудуться за посередництвом Росії.
Вірменська сторона займається підготовкою необхідних карт і документів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Вірменії Тигран Авінян, повідомляє armeniasputnik.
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Він зазначив, що питанням лінії державного кордону з Азербайджаном в уряді Вірменії займається міжвідомча робоча група. За словами Авіняна, визначеного документами кордону між країнами поки немає.
Водночас віце-прем'єр-міністр наголосив, що Вірменія не поступалася територіями через війну в Нагірному Карабасі.
Перемир'я у Нагірному Карабасі: головне
- Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Водночас угода передбачала розміщення у регіоні російських миротворців.
- У Вірменії угоду сприйняли негативно – люди вийшли на протест та вимагали відставки уряду. Навіть попри масові протести, сторони конфлікту виконують відповідні умови.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану: коротко
- 27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої.
- Вірменія та Азербайджан оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, після його оголошення про вихід зі складу Азербайджанської РСР.
- У 1992 – 1994 років, під час збройного конфлікту, Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і 7 прилеглими до нього районами.
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