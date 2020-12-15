Баку та Єреван провели обмін полоненими, захопленими під час конфлікту у Нагірному Карабасі, за формулою "всіх на всіх". Так, додому повернулися 12 азербайджанських і 44 вірменських заручників. Втім, пошуки зниклих безвісти військових та цивільних продовжуються.

Про початок процесу обміну азербайджанські та вірменські ЗМІ повідомляли напередодні. Станом на 15 грудня відомо, що обмін завершився. Його провели за тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії і Росії від 9 листопада. Про це інформує BBC.

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Підготовка до обміну була ускладнена не тільки розбіжностями сторін, але і свідченнями жорстокого поводження з полоненими, порушеннями режиму припинення вогню на вихідних.

В Азербайджан у складі 12 полонених повернулися Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров, затримані вірменськими силами у 2014 році. Вони були засуджені судом невизнаної Нагірно-Карабаської республіки за звинуваченням у вбивстві. Азербайджан вважав їх заручниками.

Зауважимо, що раніше в Азербайджані були заарештовані 4 військових: двоє звинувачувалися в нарузі над тілами вірменських солдатів, а ще двоє – в руйнуванні надгробків в Карабасі.

Зверніть увагу! Бойові дії в Нагірному Карабасі припинилися 9 листопада. Азербайджан та Вірменія за участю російської сторони підписали мирну угоду. У результаті півторамісячного конфлікту в Карабасі загинуло понад 7,5 тисяч військових з усіх сторін.

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