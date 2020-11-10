Премєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Мир тут має настати з 1:00 10 листопада. Відповідну угоду він підписав із Азербайджаном і Росією.

Заява Пашиняна щодо припинення вогню у Карабасі

Як зауважив очільник вірменського уряду, він ухвалив дуже важке рішення. Воно стало результатом глибокого аналізу воєнної ситуації та виходячи з переконання, що це найкраще рішення в ситуації, що склалася. Про це Пашинян написав у фейсбуці.

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Це не перемога, але поразки немає, поки не дізнаєшся сам. Ми ніколи не дізнаємося про себе, і це повинно стати початком нашої національної єдності, епохи відродження. Потрібно проаналізувати наші роки незалежності, щоб планувати своє майбутнє та не повторювати помилок минулого,

– зауважив політик.

Пашинян додав, що встає на коліна перед всіма вірменськими жертвами карабаської війни та схиляє голову перед військовими, що "рятували Арцах" (вірменська назвав невизнаної республіки – 24 канал).

"Ми боролися до кінця. І ми переможемо. Арцах стоїть варто. Хай живе Вірменія. Хай живе Арцах", – підсумував вірменський прем’єр.

За інформацією ЗМІ та нардепа Олексія Гончаренка, Пашинян разом із президентом Росії Путіним і азербайджанським лідером Алієвим готують заяву про те, що в Карабах введуть російських миротворців.

Натомість Вірменія передасть всі зайняті в 90-х райони навколо Карабаху. А Азербайджан збереже всі завойовані позиції, включно з містом Шуша. До вирішення Карабахського конфлікту підключиться також Туреччина.

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