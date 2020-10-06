Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність іти на поступки для врегулювання конфлікту довкола Нагірного Карабаху. Втім вони мають бути двосторонніми й рівнозначними.

Про готовність до взаємних поступок для врегулювання конфлікту Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю агентству AFP.

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Конфлікт потрібно врегулювати на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до поступок, якщо на співмірні поступки готовий Азербайджан,

– заявив прем'єр Вірменії.

Згодом його прессекретарка Мане Геворкян наголосила на тому, аби фразу не виривали з контексту. Пашинян сказав лише те, що він сказав – до поступок Вірменія готова, але лише до тих, які будуть рівнозначні поступкам Азербайджану.

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