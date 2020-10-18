Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що його країна не визнає незалежності Нагірного Карабаху лише тому, що хоче вирішити конфлікт із Азербайджаном мирним шляхом. Однак це може статися за однієї умови.

Таку заяву він зробив у коментарі російському виданню "Коммерсантъ". Саркісян підкреслив, що визнання незалежності Карабаху з боку Вірменії – водночас і просте, і складне питання.

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Історія питання

Він нагадав, що в останні дні Радянського Союзу в Нагірному Карабасі пройшов референдум і тамтешня влада оголосила про намір отримати незалежність. Тоді ж Верховна Рада Республіки Вірменія проголосувала за це. Але потім процес призупинили.

"Логіка була простою. У 1994-му підписали перемир'я та почався мінський процес. Вірменська сторона оголосила: "Щоб не ускладнювати процес, ми припиняємо визнання Нагірного Карабаху, будемо розмовляти та зрештою домовимося про кінцевий статус Нагірного Карабаху", – каже президент Вірменії.

За яких умов Вірменія визнає незалежність Карабаху

За його словами, невизнання Вірменією незалежності пов'язано лише з тим, що вірменська сторона хоче вирішити питання шляхом мирних переговорів.

Це такий тунель. І якщо в кінці цього тунелю є світло – світло остаточного мирного вирішення проблеми Нагірного Карабаху, – то тоді можна почекати ще. А якщо світла немає, тобто якщо буде ясно, що Азербайджан за підтримки Туреччини ні в якому разі не буде йти шляхом переговорів, тоді, звісно, Вірменія визнає незалежність Карабаху,

– наголосив Саркісян.

Він додав, що готовий зробити все, щоб процес перемир'я почався. І домовленості, яких досягнули в Москві, можуть почати працювати, якщо обидві сторони захочуть, щоб вони працювали.

"Не треба доводити, що вірменська сторона готова йти цим шляхом. Ось якщо азербайджанська сторона оголосить, що вони готові до перемир'я та готові далі вести переговори, тоді надія є. Я б дуже хотів, щоб світло в кінці тунелю не згасло", – констатував вірменський лідер.

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Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко