Головним пріоритетом Вірменії у питанні Нагірного Карабаху є повернення територій, які зайняв Азербайджан. Окрім того, вірменська сторона наполягає, що захист прав їхнього народу на цих територіях має здійснюватися у форматі мирного процесу Мінської групи ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян зустрівся зі співголовами Мінської групи ОБСЄ. Про це повідомила пресслужба МЗС Вірменії. Актуально Алієв назвав Єреван історичною землею Азербайджану: реакція Вірменії Пріоритетом вірменської сторони Ара Айвазян назвав встановлення статусу Арцаха на основі права народу Арцаха на самовизначення, деокупацію окупованих територій з боку Азербайджану, створення умов для безпечного повернення арцахських вірмен до своїх будинків,

– мовиться у повідомленні. Хто прибув на зустріч з Айвазяном Стефан Вісконті (представник Франції);

Ендрю Чаффер (представник США);

Олексій Синегубов (представник посольства Росії у Вірменії);

Анджей Каспршик (чинний представник голови ОБСЄ). Зверніть увагу! Ситуація у Нагірному Карабасі загострилася. Увечері 12 грудня перемир'я мало не зірвали. Сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну. Детальніше читайте тут.