Нова конфігурація обстановки в Карабасі ще до кінця незрозуміла, але фактично Карабах для Вірменії втрачений повністю. Далі читайте російською мовою

Победа Турции в Карабахе завершилась капитуляцией ее противников. Армения выводит свои войска из Карабаха, на их место вводятся российские миротворцы.

Читайте также Появился полный текст соглашения по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией

Линия фронта фиксируется – по ней и будут размещены наблюдатели и миротворцы. Захваченные районы Азербайджана, не входившие в административные границы Карабаха, возвращаются Азербайджану. Принят совместный документ, подписанный Россией, Азербайджаном и Арменией. Армянская оппозиция возмущена произошедшим, в парламенте произошла стычка.

Минобороны и Генштаб Армении выступили с заявлением, в котором признали невозможность дальнейшего сопротивления. В заявлении говорится, что "армия сделала все возможное и невозможное для противостояния противнику, однако пришло время остановить кровопролитие."

Какова судьба Карабаха?

Пока новая конфигурация обстановки в Карабахе еще до конца не ясна, но фактически Карабах для Армении потерян полностью, а на его остатках, которые не заняты азербайджанской армией и не переданных добровольно Азербайджану, будет введен особый порядок, который и будут обеспечивать миротворцы. Турция по сути, создала новый Идлиб и зафиксировала его на бумаге.

Взятие Шуши и сбитый российский вертолет были вполне понятными аргументами, которые и вынудили идти на срочное подписание безоговорочной капитуляции. Турция даже не сочла нужным ставить подпись под трехсторонним документом о новом положении дел в Карабахе. За нее по доверенности расписался Алиев.

В Армении, конечно, несогласных с таким положением много, именно к ним обратился Пашинян с примерным текстом – вам никто не мешал проявлять патриотизм в самом Карабахе. Но теперь его политическое будущее под очевидной угрозой.

В тайне от президента

P.S. Капитуляция была подписана настолько стремительно, что была буквально секретной для армянской верхушки.

Католикос всех армян Гарегин Второй призвал руководство Армении и Карабаха немедленно объяснить причины принятия такого решения по Карабаху. Президент Саркисян тоже выступил с заявлением: "Из прессы я узнал, что с Президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны. Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны.

Относительно этого документа со мной как с Президентом Республики каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал.

Рекомендуем! Почему Армения капитулировала в Карабахе?