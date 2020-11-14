Вірменія назвала кількість загиблих військових у війні за Нагірний Карабах
Під час бойових дій у Нагірному Карабасі загинули 2 317 вірменських військовослужбовців. Наразі між Азербайджаном та Вірменією триває процес обміну тілами загиблих на війні.
Точна кількість загиблих вірменський військових у Нагірному Карабасі наразі невідома, адже процес обміну тілами триває досі. Про це у фейсбуці заявила прессекретарка МОЗ Вірменії Аліна Нікогасян.
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На сьогодні наша судово-медична служба обстежила трупи 2 317 загиблих військовослужбовців, у тому числі нерозпізнаних,
– розповіла Нікогасян.
Зауважимо, 14 листопада міністерство оборони Азербайджану повідомило, що держава віддала Вірменії тіла "декількох" загиблих військових. Однак точної кількості у відомстві не назвали. Водночас Єреван віддав Баку 6 тіл.
Обмін тілами відбувся згідно з умовами мирної угоди щодо припинення вогню у невизнаній республіці. Вірменія, Росія та Азербайджан підписали її опівночі 10 листопада.
Війна в Нагірному Карабасі: головне
- Бойові дії у Нагірному Карабасі розпочалися 27 вересня.
- В ескалації конфлікту Вірменія та Азербайджан звинувачували одна одну.
- Сторони конфлікту кілька разів домовлялися про перемир'я, але одразу ж його порушували.
- 10 листопада держави вирішили припинити вогонь та зупинитися на зайнятих позиціях.
- Угода про врегулювання ситуацію в регіоні також передбачає, що впродовж 5 років у Нагірному Карабасі перебуватимуть російські миротворці.
- У Вірменії підписання договору прийняли як капітуляцію. Через це люди вийшли на акції протесту.
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