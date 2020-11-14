Під час бойових дій у Нагірному Карабасі загинули 2 317 вірменських військовослужбовців. Наразі між Азербайджаном та Вірменією триває процес обміну тілами загиблих на війні.

Точна кількість загиблих вірменський військових у Нагірному Карабасі наразі невідома, адже процес обміну тілами триває досі. Про це у фейсбуці заявила прессекретарка МОЗ Вірменії Аліна Нікогасян.

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На сьогодні наша судово-медична служба обстежила трупи 2 317 загиблих військовослужбовців, у тому числі нерозпізнаних,

– розповіла Нікогасян.

Зауважимо, 14 листопада міністерство оборони Азербайджану повідомило, що держава віддала Вірменії тіла "декількох" загиблих військових. Однак точної кількості у відомстві не назвали. Водночас Єреван віддав Баку 6 тіл.

Обмін тілами відбувся згідно з умовами мирної угоди щодо припинення вогню у невизнаній республіці. Вірменія, Росія та Азербайджан підписали її опівночі 10 листопада.

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