Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян вважає, що перемир'я у конфлікті за Нагірний Карабах можливе, якщо свою участь у протистоянні припинить Туреччина. Наразі Анкара, впевнений вірменський прем'єр-міністр, робить спроби відновити Османську імперію.

Туреччина надіслала бойовиків, – Пашинян

За інформацією прем'єр-міністра, Туреччина вже надіслала до Нагірного Карабаху 1,5 – 2 тисячі бойовиків з Сирії. Про це інформує пресслужба Пашиняна.

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В якості умови припинення вогню Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів,

– мовиться у заяві пресслужби.

Раніше Пашинян вже зазначив, що у Єревані готові йти на поступки лише у випадку, якщо у Баку теж робитимуть рівнозначні кроки.

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