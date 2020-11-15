Збройні сили Вірменії мали покинути Кельбаджарський район Азербайджану до 15 листопада 2020 року. Це мав бути перший район, який за домовленостями держав, повернеться під контроль Азербайджан. Втім, вчасно цього зробити так і не змогли.

Вірменія попросила в Азербайджан відтермінувати термін повного виведення військ, повідомляє видання "Sputnik Азербайджан".

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Причиною на це стала значна завантаженість єдиної дороги з Кельбаджару до Вірменії, адже покидають район не лише військові, а й цивільні. Азербайджан відповів згодою та дозволив відтермінувати дедлайн до 25 листопада.

Враховуючи завантаженість єдиної дороги з Кельбаджару до Вірменії та погодні умови, Азербайджан відповів на прохання Вірменії згодою,

– підкреслив керівник відділу зовнішньої політики президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.

При цьому термін виходу вірменських військ з Агдамського й Лачинського районів не змінився. Тепер першим районом, який мають звільнити, стане Агдамський – 20 листопада. З Лачинського району Вірменія має вийти до 1 грудня.



Суть домовленостей Азербайджану й Вірменії на карті / Інфографіка Anadolu

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