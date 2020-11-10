Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія капітулювала підписавши угоду про припинення вогню у Нагірному Карабасі. Єреван повинен віддати Баку 4 райони невизнаної республіки.

Угоду Вірменії, Азербайджану та Росії про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі азербайджанський лідер назвав вірменською капітуляцією. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Вірменія капітулювала підписавши угоду про припинення воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі,

– сказав Алієв.

Позиція Вірменії

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання угоди про перемир'я. За його словами, угода – не перемога і не поразка.

Пашинян додав, що рішення про припинення конфлікту стало результатом глибокого аналізу ситуації в Нагірному Карабасі. Зокрема, держава підписала угоду через "поради людей, які найкраще розуміють ситуацію".

Наразі прем'єр не розповідає деталі, посилаючись на безпеку військових та власної дружини і сина, які зараз перебувають на позиціях у Нагірному Карабасі.

Угоду прийшлося підписати, бо вірмени воювали з терористами, Азербайджаном та армією країн НАТО,

​– зауважив Пашинян.

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