Вірменія підписала заяву про капітуляцію, – Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія капітулювала підписавши угоду про припинення вогню у Нагірному Карабасі. Єреван повинен віддати Баку 4 райони невизнаної республіки.
Угоду Вірменії, Азербайджану та Росії про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі азербайджанський лідер назвав вірменською капітуляцією. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.
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Вірменія капітулювала підписавши угоду про припинення воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі,
– сказав Алієв.
Позиція Вірменії
Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання угоди про перемир'я. За його словами, угода – не перемога і не поразка.
Пашинян додав, що рішення про припинення конфлікту стало результатом глибокого аналізу ситуації в Нагірному Карабасі. Зокрема, держава підписала угоду через "поради людей, які найкраще розуміють ситуацію".
Наразі прем'єр не розповідає деталі, посилаючись на безпеку військових та власної дружини і сина, які зараз перебувають на позиціях у Нагірному Карабасі.
Угоду прийшлося підписати, бо вірмени воювали з терористами, Азербайджаном та армією країн НАТО,
– зауважив Пашинян.
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