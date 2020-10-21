У Нагірному Карабасі може виникнути гуманітарна та екологічна катастрофа. Все через сотні тіл загиблих людей, розкиданих у регіоні.

Чому у Нагірному Карабасі є загроза екологічної катастрофи

Оскільки тіла загиблих розкидані поруч з водоймами, гуманітарна катастрофа може призвести до погіршення здоров'я людей. Про це заявили у міністерстві навколишнього середовища Вірменії.

До речі Вірменія та Азербайджан продовжують активні бойові дії в Нагірному Карабасі

Відеокамери, встановлені в різних місцях в зоні бойових дій, вже зафіксували, як дикі тварини їдять тіла. Це може завдати шкоди навколишньому середовищу. Існує загроза поширення інфекційних захворювань, а також розповсюдження небезпечних патогенів через тварин і зараження ними водойм.

Тому у Вірменії закликали припинити застосування сили проти мирного населення та важливої інфраструктури, щоб пом’якшити наслідки гуманітарних і екологічних катастроф у Нагірному Карабасі.

Крім цього, у міністерстві зауважили, що точної статистики жертв унаслідок конфлікту немає, однак припустили, що загинули сотні людей.

Зверніть увагу! Бої між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі відновились 27 вересня. Протягом місяця сторони домовились про 2 перемир'я, однак ледь не одразу зірвали їх. Детальніше про перебіг конфлікту читайте тут.