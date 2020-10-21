Тіла їдять тварини: Вірменія попередила про екокатастрофу у Нагірному Карабасі через загиблих
У Нагірному Карабасі може виникнути гуманітарна та екологічна катастрофа. Все через сотні тіл загиблих людей, розкиданих у регіоні.
Чому у Нагірному Карабасі є загроза екологічної катастрофи
Оскільки тіла загиблих розкидані поруч з водоймами, гуманітарна катастрофа може призвести до погіршення здоров'я людей. Про це заявили у міністерстві навколишнього середовища Вірменії.
До речі Вірменія та Азербайджан продовжують активні бойові дії в Нагірному Карабасі
Відеокамери, встановлені в різних місцях в зоні бойових дій, вже зафіксували, як дикі тварини їдять тіла. Це може завдати шкоди навколишньому середовищу. Існує загроза поширення інфекційних захворювань, а також розповсюдження небезпечних патогенів через тварин і зараження ними водойм.
Тому у Вірменії закликали припинити застосування сили проти мирного населення та важливої інфраструктури, щоб пом’якшити наслідки гуманітарних і екологічних катастроф у Нагірному Карабасі.
Крім цього, у міністерстві зауважили, що точної статистики жертв унаслідок конфлікту немає, однак припустили, що загинули сотні людей.