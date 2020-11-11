Вірменія програла у війні, – політолог про протести в країні
Сутички у Вірменії розгорнулися в результаті того, що країна програла у війні. Деякі люди тривалий час чекали відповідної поразки.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив грузинський політолог Гела Васадзе. Однак він додав, що не впевнений у перемозі Азербайджану.
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За словами політолога, Азербайджан отримав лише стратегічну перемогу, адже повернули 5 районів та уклали відповідну домовленість щодо всіх 7 районів.
Важливим психологічним ефектом є те, що взяли давню столицю Карабаху. Водночас в Азербайджані говорять, що вдалося запобігти звинувачень в геноциді. Перемир'я може протриматися до системної кризи в Росії,
– розповів Гела Васадзе.
Наразі ситуація у Вірменії подібна до тієї, яка була в 1991 році у Південній Осетії та у 1993 році в Абхазії, зазначив політолог. Тобто введені російські війська отримали статус миротворців як від Вірменії, так і від Азербайджану, підкреслив Васадзе.
"Поновлення військових дій є малоймовірним. Водночас у Вірменії наразі важка ситуація, для Пашиняна та його команди головним є утримати владу та запобігти політичного хаосу в країні", – сказав грузинський політолог.
Коротко про протести у Вірменії
- У Вірменії підписали угоду з Азербайджаном і Росією щодо перемир'я в Нагірному Карабаху.
- Відповідний документ передбачає, що країна має звільнити частину окупованих територій Азербайджану – які не належать до Нагірного Карабаху. За виконанням домовленостей будуть стежити російські миротворці.
- Громадяни Вірменії сприйняли таку угоду як капітуляцію. Зрештою люди масово почали виходити на протести, не погоджуючись з умовами договору та вимагаючи відставку прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.
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