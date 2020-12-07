Офіційний Єреван закликав Баку пристати на пропозицію про обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Вірменія сподівається на аналогічну позицію Азербайджану.

Так, у Єревані вважають питання обміну полонених невідкладним і пріоритетним. Про це заявив глава МЗС Вірменії Ара Айвазян під час спільної пресконференції з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, пише ТАСС.

Тим часом В Єревані тривають протести: мітингувальники поставили Пашиняну ультиматум – відео

У контексті гуманітарних питань пріоритетним є невідкладний і беззаперечний обмін військовополоненими й утримуваними особами, а також повернення останків без зволікання. Ми висловили готовність провести обмін за принципом "всіх на всіх" і очікуємо, що з азербайджанської сторони не буде ніяких спроб зірвати процес,

– сказав він.

Водночас, за словами Айвазяна, всеосяжні переговори щодо врегулювання нагірнокарабаського конфлікту можуть розпочатися після стабілізації ситуації в цьому регіоні.

"Основні пріоритетні питання залишаються для всеосяжних переговорів, які почнуться відразу після того, як ситуація в зоні конфлікту стабілізується. Я думаю, ми повинні з усіх боків зробити все можливе, щоб не було повторення тієї трагедії, яка сталася протягом останніх двох місяців", — додав він.

Раніше Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Угода про перемир'я в Нагірному Карабасі: головне

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Попри масові протести, сторони конфлікту виконують умови угоди. Так, нещодавно Вірменія покинула Кельбаджарський район і 25 листопада в нього увійшла армія Азербайджану.

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