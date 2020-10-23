Російські миротворці – компроміс: у Вірменії зробили заяву щодо Карабаського конфлікту
Вірменська сторона приймає варіант щодо введення міжнародних миротворців в регіон Карабаського конфлікту. Втім, перевагу в Єревані надають саме російським миротворцям.
Про те, що саме вони могли б бути компромісним варіантом, розповів прем’єр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю російському Интерфаксу. Водночас він вважає, що вірменські очікування щодо миротворців можуть не зійтися з азербайджанськими.
Тим часом У Нагірному Карабасі на всій лінії фронту тривають бої: деталі
Для нас прийнятне введення миротворців. Можу сказати, що уявлення Азербайджану за складом миротворців не зійдуться з уявленнями Вірменії щодо цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, то компромісною версією може стати присутність російських миротворців,
– зауважив він.
Пашинян уточнив, що у Росії хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Він додав, що "дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн", аби конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки.
Зауважимо, що 23 жовтня у США мають відбутися переговори щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.
Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі?
Активні військові дії між Азербайджаном та Вірменією розпочались 27 вересня. З цього часу були дві неуспішні спроби встановити перемир'я. Сторони звинувачують одна одну у зриві домовленостей. Міжнародна спільнота закликає країни припинити обстріли.
Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Тривалий час конфлікт був замороженим, однак бойові дії відновилися у 2020 році.