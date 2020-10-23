Вірменська сторона приймає варіант щодо введення міжнародних миротворців в регіон Карабаського конфлікту. Втім, перевагу в Єревані надають саме російським миротворцям.

Про те, що саме вони могли б бути компромісним варіантом, розповів прем’єр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю російському Интерфаксу. Водночас він вважає, що вірменські очікування щодо миротворців можуть не зійтися з азербайджанськими.

Тим часом У Нагірному Карабасі на всій лінії фронту тривають бої: деталі

Для нас прийнятне введення миротворців. Можу сказати, що уявлення Азербайджану за складом миротворців не зійдуться з уявленнями Вірменії щодо цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, то компромісною версією може стати присутність російських миротворців,

– зауважив він.

Пашинян уточнив, що у Росії хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Він додав, що "дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн", аби конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки.

Зауважимо, що 23 жовтня у США мають відбутися переговори щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.