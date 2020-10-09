Уряд Вірменії ухвалив рішення посилити умови воєнного стану, чинного на території країни з 27 вересня. Передусім мовиться про заборону публікацій у ЗМІ, спрямованих проти уряду або армії.

Про рішення вірменського уряду щодо посилення умов воєнного стану на території країни від 8 жовтня розповіли у виданні Armenia Today.

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Влада Вірменії заборонила:

Публікувати у ЗМІ матеріали, у яких міститься критика державних органів та органів місцевого самоврядування.

Заборонені статті про дії влади щодо забезпечення режиму воєнного стану та державної безпеки.

Не можна оприлюднювати інформацію, яка ставить під сумнів ефективність дій влади або знецінює їх.

Взагалі на території країни заборонено пропаганду проти Вірменії та Арцаха (невизнана республіка Нагірного Карабаху). Особливо публікації, які ставлять під сумнів їхню обороноздатність і безпеку.

Поліція Вірменії відтепер має право видаляти заборонені повідомлення та статті, вилучати й накладати арешт на засоби друку, зв'язку, радіоапаратуру та іншу техніку.



Цілеспрямоване поширення на фронті занепадницьких настроїв будуть розслідувати з особливою ретельністю.

Також Вірменія 8 жовтня закликала світ визнати незалежність Нагірного Карабаху.

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