Міжнародна спільнота повинна визнати незалежність Нагірного Карабаху. Так вона допоможе зупинити бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що міжнародна спільнота має бути рішучою. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Euronews.

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Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародне співтовариство має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху,

– підкреслив Пашинян.

Додамо, раніше прем'єр-міністр заявляв, що рішення щодо визнання Нагірного Карабаху Вірменія ухвалить після аналізу ситуації в регіоні. Він припустив, що країна може не визнати територію.

Пашинян про розширення бойових дій в Азербайджані

В інтерв'ю російському виданню РБК прем'єр-міністр припустив, що на території Азербайджану можуть розширитися бойові дії. 7 жовтня азербайджанська армія отримала нищівні удари в зоні бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Армія Карабаху після такої удачі не буде просто сидіти і чекати перегрупування сил азербайджанських. І я думаю, що, якщо сьогодні у них вийде, вони спробують розвинути успіх", – додав Пашинян.

За словами посадовця, карабаські воєначальники залишили коридор і заманили туди військовий корпус Азербайджану. Це стане ключовим моментом всієї операції.

Закладається реальний фундамент для остаточної перемоги карабаської армії,

– підсумував Пашинян.

Зверніть увагу! Баку та Єреван конфліктують через азербайджанську територію, яку населяють вірмени. Світова спільнота закликала сторони конфлікту припинити бойові дії у Нагірному Карабасі. Детальніше про ситуацію в регіоні – читайте тут.