Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона порушила нову угоду про перемир'я і застосувала ракетні постріли. Неспокійно було й у Нагірному Карабасі. Там, за твердженням Вірменії, Азербайджан почав наступ.

Внаслідок наступу азербайджанських військових обидві сторони зазнали втрат. Про це повідомила прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Важливо Вірменія та Азербайджан домовились про гуманітарне перемир'я

За її словами, 18 жовтня близько 7:20 за місцевим часом азербайджанська армія при підтримці артилерії розпочала наступ в районі Худаферінського водосховища, щоб зайняти вигідні позиції.

Попри оголошення про нове гуманітарне припинення вогню, збройні сили Азербайджану в черговий раз грубо порушили угоду,

– заявила Степанян.

Водночас, за даними Баку, вночі вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїлу і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає.

Місто Джебраїл, яке обстріляли з мінометів: карта

Зверніть увагу! Гуманітарне перемир'я у зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією та Азербайджаном, набуло чинності опівночі неділі за місцевим часом.

Що відомо про перемир'я Вірменії та Азербайджану