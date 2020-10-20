Напередодні, 18 жовтня, Вірменія заявляла про 9 збитих безпілотників. Два з них ліквідували безпосередньо на території держави.
Збитий турецький дрон: відео
Зауважимо, 19 жовтня Азербайджан повідомив про вірменський обстріл нафтопроводу "Баку – Новоросійськ", який розташований за 300 кілометрів від лінії фронту. Водночас Вірменія спростувала таку заяву та запевнила, що вона неправдива.
Що таке Bayraktar TB-2 ВВС
Bayraktar TB2 — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат. Він побив світовий рекорд серед дронів в класі тактичних середньовисотних БПЛА за тривалістю польоту. Тоді Bayraktar TB-2 ВВС перебував у небі на висоті 8 кілометрів понад добу.