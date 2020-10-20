Під час бойових дій в Нагірному Карабасі 19 жовтня збройні сили невизнаної республіки збили 5 безпілотних літальних апаратів Азербайджану. Серед них був турецький дрон.

Це вперше за період загострення ситуації в Нагірному Карабасі підтвердили збиття турецького дрона Bayraktar TB-2 ВВС. Про це повідомили у міністерстві оборони Вірменії.

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Напередодні, 18 жовтня, Вірменія заявляла про 9 збитих безпілотників. Два з них ліквідували безпосередньо на території держави.

Збитий турецький дрон: відео

Зауважимо, 19 жовтня Азербайджан повідомив про вірменський обстріл нафтопроводу "Баку – Новоросійськ", який розташований за 300 кілометрів від лінії фронту. Водночас Вірменія спростувала таку заяву та запевнила, що вона неправдива.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан вже вдруге домовлялися про перемир'я. Опівночі 18 жовтня держави мали припинити бойові дії у Нагірному Карабасі. Однак, як і першого разу, перемир'я тривало недовго. Міжнародна спільнота засудила такі дії сторін конфлікту та закликала їх сісти за стіл переговорів. Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут. Позиція Туреччини у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном Туреччина є созницею Азербайджану. Влада держави навіть закликала Баку не відступати в Нагірному Карабасі. У вересні 2020 року Азебрбайджан закупив у Туреччини військову техніку на понад 77 мільйонів доларів. Наростання імпорту відбулося саме перед початком загострення в Нагірному Карабаху. Раніше Вірменія звинуватила Азербайджан у використанні турецької авіації. Водночас Туреччина таку заяву Єревану назвала брехнею.