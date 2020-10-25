У Генеральній прокуратурі Вірменії заявили, що отримали "фактичні докази" участі збройних сил Туреччини в конфлікті у Нагірному Карабасі. За словами відомства, не обійшлося і без турецького спецназу.

За словами пресслужби відомства, Генпрокуратура отримала інформацію, що від початку серпня 2020 року збройні сили Туреччини проводили масові бойові навчання з військовослужбовцями Азербайджану.

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Окрім цього, під час цих навчань турецькі військові нібито заявили, що "найближчим часом слід завдавати удару по військових позиціях Арцаху". Натомість військовослужбовці турецького спецназу, за повідомленням Єревану, брали участь в бойових діях в регіоні.

Тренування проводились спеціально з метою набуття бойових навичок та підготовки в гірських умовах. Водночас під час навчань військовослужбовці збройних сил Туреччини повідомили, що найближчим часом слід здійснити напад на військові позиції Арцаха,

– йдеться в повідомленні.

Що таке Арцах Це одна з історичних провінцій, більша частина якої нині контролюється Нагірний Карабахом.

Згідно з повідомленням, 3 вересня азербайджанських резервістів прикликали до загальної мобілізації. Натомість громадськість повідомили, що призов лише задля тижневих військових навчань. Вже "21 вересня на військових позиціях Азербайджану, біля кордону з Арцахом, розмістили як і резервні, так і регулярні армійські підрозділи, які в ніч з 26 на 27 вересня отримали наказ атакувати військові бази Армії оборони Республіки Арцах на всіх напрямках із застосуванням азербайджанських збройних сил".

Також у Генпрокуратурі зазначили, що з середини вересня під виглядом тих же військових навчань в населених пунктах біля Азербайджану поруч з кордоном, у парках та інших менш помітних місцях встановили артилерійські системи.

Згідно з отриманими фактичними даними, військовослужбовці турецького спецназу брали безпосередню участь у військових операціях. Попереднє розслідування кримінальної справи триває, вживаються всі заходи для повного розкриття обставин того, що сталося,

– додали в Генпрокуратурі.

Конфлікт в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірний Карабах став лінією зіткнення вірменських та азербайджанських військ. Відтак, регіон постійно обстрілюють з 27 вересня 2020 року

Від початку збройного конфлікту Вірменія звинувачувала Туреччину у допомозі Азербайджану, зокрема: в участі у бойових діях, постачанні зброї та військових фахівців. У Баку та Анкарі ці твердження спростовують. У зв'язку з подіями, Азербайджан та Вірменія ввели воєнний стан та оголосили мобілізацію.

Під час переговорів у Москві, у ніч на 10 жовтня Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню. Але домовленість тривала недовго того ж дня обидві сторони почали повідомляти про обстріли у регіоні. Детальніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном читайте у матеріалах 24 каналу.