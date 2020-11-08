У Вірменії 8 листопада звинуватили війська Азербайджану в обстрілі столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки. Натомість у Баку стверджують, що Вірменія обстріляла кілька сіл Азербайджану.

Що кажуть у Вірменії

По житлових кварталах Степанкарту, яка є столицею Нагірного Карабаху, нанесли 8 ударів. Про це заявила речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці.

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Як зазначила речниця, пошкодили цивільну інфраструктуру столиці. За попередніми даними, постраждалих немає. Також Степанян додала, що під час боїв на різних напрямках Азербайджан зазнав втрат серед військових та техніки.

Що кажуть в Азербайджані

В Баку обстріли Степанкарту не прокоментували. Однак наголосили, що війська Вірменії обстріляли кілька сіл Азербайджану. Зокрема, у Тертерському, Агдамському та Агджабедінському районах.

Азербайджанська армія вжила адекватних заходів,

– зазначили у Міноборони.

Зверніть увагу! Бойові дії у Нагірному Карабасі поновились ще 27 вересня. Попри кілька домовленостей про перемир'я, війна досі триває. Детальніше про перебіг конфлікту читайте тут.