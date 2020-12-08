У Єревані на акціях під назвою "Нікол – зрадник" уже затримали щонайменше 34 людей. Незважаючи на це, демонстрації тривають одразу у кількох локаціях у вірменській столиці. Вимога мітингувальників – незмінна: відставка прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Серед затриманих – лідер опозиційної сили

Люди перекривають вулиці та зупиняють транспортний рух. Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

Раніше Час ультиматуму закінчився: у Вірменії противники Пашиняна вийшли на вулиці – відео

До рук силовиків вже потрапили більше ніж 30 людей. Також поліція затримала голову політсили "Дашнакцутюна" Гегама Манукяна. Його звинувачують в організації несанкціонованих масових зібрань.

У Єревані вдалось відновити роботу метро

Близько 16:00 вдалось таки відновити роботу метро у Єревані. Раніше машиністам просто не давали працювати мітингувальники. Вони зупинили роботу метрополітену у всьому місті.

Частина демонстрантів прийшла під будівлю Служби нацбезпеки Вірменії. Вони принесли сюди парфуми та годинники, наголошуючи, що прем'єра Пашиняна більше хвилювало, щоб не втратити ці речі, аніж капітуляція Нагірного Карабаху. Силовики дали людям всього 10 хвилин, щоб покинути площу перед СНВ.

Що відомо про ультиматум Пашиняну

Зазначимо, що 5 грудня опозиційні сили зібрали великий мітинг, на якому дали Пашиняну час до опівдня 8 грудня, аби добровільно піти у відставку. У протилежному випадку, представники 16 опозиційних сил пообіцяли масштабні акції непокори в країні.

Дивіться відео з акцій протесту у Єревані: