У Вірменії не скасовують воєнний стан: у чому причина
Парламент Вірменії 26 листопада вирішив наразі не скасовувати воєнний стан у країні. Його ввели 27 вересня після загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.
Скасування воєнного стану не підтримала більшість парламентарів. Про це повідомляє NEWS AM.
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Як голосували парламентарі
- За скасування воєнного стану проголосували 36 людей.
- Проти скасування воєнного стану – 56 посадовців.
Віцеспікер парламенту Ален Сімонян наголосив, що рішення не прийняте.
Окрім того, проти скасування воєнного стану виступили також у міноборони Вірменії.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, у відомстві попросили парламент дочекатися стабілізації ситуації у країні. Зокрема, спершу необхідно прийняти низку рішень, які допоможуть врегулювати загострення конфлікту на території самої Вірменії.
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