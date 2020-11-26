Парламент Вірменії 26 листопада вирішив наразі не скасовувати воєнний стан у країні. Його ввели 27 вересня після загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.

Скасування воєнного стану не підтримала більшість парламентарів. Про це повідомляє NEWS AM.

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Як голосували парламентарі

За скасування воєнного стану проголосували 36 людей.

Проти скасування воєнного стану – 56 посадовців.

Віцеспікер парламенту Ален Сімонян наголосив, що рішення не прийняте.

Окрім того, проти скасування воєнного стану виступили також у міноборони Вірменії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у відомстві попросили парламент дочекатися стабілізації ситуації у країні. Зокрема, спершу необхідно прийняти низку рішень, які допоможуть врегулювати загострення конфлікту на території самої Вірменії.

Зверніть увагу! Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Таке рішення обурило вірменський нард. Люди вийшли на масові протести про угоди, яку вони назвали капітуляцією. Детальніше про ситуацію у Вірменії читайте тут.