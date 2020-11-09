Приблизно 20 опозиційних партій Вірменії виступили зі спільною заявою – вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Свою вимогу політичні сили пояснюють ситуацією в Нагірному Карабасі.

Партії наголошують, що Пашинян має добровільно піти у відставку, адже саме він та його уряд відповідальні за катастрофічну ситуацію в Нагірному Карабасі. Заяву опублікувало видання Politik.

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Вимагаємо негайного створення нового виконавчого органу, здатного здійснити прорив в ситуації, вирішити військово-політичні проблеми,

– йдеться в заяві.

Про що йдеться у заяві

що вона продиктована імперативом існування Вірменії та Нагірного Карабаху та впевненістю, що "в новій ситуації незламна вірменська армія та об'єднаний вірменський народ зможуть забезпечити переможний прорив на поле бою";

у дні війни її автори надали владі безліч пропозицій, закликаючи здійснити прорив на політичному, дипломатичному та військовому фронтах. Однак усі звернення залишилися без відповіді.

"У цей період влада продемонструвала очевидну нездатність, протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам. Людські і територіальні втрати, неповноцінні стосунки з союзниками, насамперед Росією, роблять очевидним банкрутство нинішньої влади", – пояснюють політсили.

Партії хочуть термінового формування нового уряду.

Наразі заяву підписали 17 партій.

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Які політичні сили підписали заяву

"Свобода";

"Національна безпека";

"Національна повістка";

"Національний демократичний союз";

"Національна згода";

"Альянс";

"Процвітаюча Вірменія";

"Демократична альтернатива";

"Еркір Цірані";

"Дашнакцутюн";

"Солідарність";

"Національний ліберальний союз Вірменії";

Республіканська партія Вірменії;

"Християнсько-демократичний союз Вірменії";

"Вітчизна";

"Одна Вірменія";

"Союз Конституційне право".

Зверніть увагу! Раніше прессекретар президента так званої "Нагірно-Карабахської республіки" Ваграм Погосян повідомив, що армія оборони втратила контроль над ключовим містом Шуші. А азербайджанські війська підступають до Степанакерту. Водночас Пашинян стверджує, що бої за Шуші тривають. Усі деталі конфлікту Вірменії та Азербайджану у регіоні читайте за посиланням.