Новим головою міністерства закордонних справ Вірменії став Ара Айвазян. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав колегу з призначенням на посаду.

Новий глава МЗС у Вірменії

У Вірменії призначили нового міністра закордонних справ. Ним став 51-річний Ара Айвазян. Про це повідомляє вірменське "Радіо Свобода".

Раніше Глава МЗС Вірменії Мнацаканян подав у відставку на тлі протестів

Раніше дипломат був послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі та Панамі.

Як на це відреагувала Україна

Дмитро Кулеба привітав Ару Айвазяна з призначенням на посаду глави МЗС Вірменії у твіттері.

Вітаю Ара Айвазяна з призначенням міністром закордонних справ Вірменії. Сподіваюся на спільну роботу і розвиток двосторонніх відносин Україна – Вірменія,

– зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, 16 листопада прессекретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що голова відомства Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян прийняв її. Про те, що стало її причиною, не повідомляють.

Зверніть увагу! Президент Вірменії Армен Саркісян закликав Пашиняна піти у відставку разом із його урядом. Крім того, Саркісян вважає, що готуватися до дострокових виборів має і парламент Вірменії.