У Вірменії призначили нового очільника МЗС: як на це відреагувала Україна
Новим головою міністерства закордонних справ Вірменії став Ара Айвазян. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав колегу з призначенням на посаду.
Новий глава МЗС у Вірменії
У Вірменії призначили нового міністра закордонних справ. Ним став 51-річний Ара Айвазян. Про це повідомляє вірменське "Радіо Свобода".
Раніше Глава МЗС Вірменії Мнацаканян подав у відставку на тлі протестів
Раніше дипломат був послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі та Панамі.
Як на це відреагувала Україна
Дмитро Кулеба привітав Ару Айвазяна з призначенням на посаду глави МЗС Вірменії у твіттері.
Вітаю Ара Айвазяна з призначенням міністром закордонних справ Вірменії. Сподіваюся на спільну роботу і розвиток двосторонніх відносин Україна – Вірменія,
– зазначив глава МЗС України.
Нагадаємо, 16 листопада прессекретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що голова відомства Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян прийняв її. Про те, що стало її причиною, не повідомляють.
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