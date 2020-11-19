У Вірменії на протестувальників жорстоко наїхав автомобіль: відео
У Вірменії 19 листопада люди знову вийшли на протест, аби висловити своє незадоволення угодою щодо ситуації у Нагірному Карабасі. Через це на пішохідному переході автомобіль наїхав на натовп протестувальників.
Люди утворили живий ланцюг та блокували рух автомобіля. Натомість водій натиснув на газ та поїхав прямо на людей. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі BELTA.
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Дивіться відео наїзду автомобіля на протестувальників у Єревані:
Що відбувається у Вірменії 19 листопада
- Протестувальники перекрили вулиці у Єревані.
- Правоохоронці відтісняють протестувальників з проїжджої частини.
- Деякі вулиці заблоковані автомобілями.
Угода щодо Нагірного Карабаху: що передбачає
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.
- Згідно з нею, Єреван має віддати Баку частину територій невизнаної республіки.
- Водночас обидві сторони можуть залишитися на своїх позиціях.
- Крім того, на територію Нагірного Карабаху відправили російських миротворців. Вони перебуватимуть там впродовж 5 років.
- Вірмени обурилися такою угодою. Люди вийшли на протест та вимагали відставки прем'єра Пашиняна.
- Сам Пашинян заявляв, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання угоди.
- Детальніше про протести у Вірменії – читайте тут.
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