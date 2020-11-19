У Вірменії 19 листопада люди знову вийшли на протест, аби висловити своє незадоволення угодою щодо ситуації у Нагірному Карабасі. Через це на пішохідному переході автомобіль наїхав на натовп протестувальників.

Люди утворили живий ланцюг та блокували рух автомобіля. Натомість водій натиснув на газ та поїхав прямо на людей. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі BELTA.

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Дивіться відео наїзду автомобіля на протестувальників у Єревані:

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Що відбувається у Вірменії 19 листопада

Протестувальники перекрили вулиці у Єревані.

Правоохоронці відтісняють протестувальників з проїжджої частини.

Деякі вулиці заблоковані автомобілями.

Угода щодо Нагірного Карабаху: що передбачає