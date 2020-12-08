Час ультиматуму закінчився: у Вірменії противники Пашиняна вийшли на вулиці – відео
У Вірменії опозиційні сили дали прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну час до 12:00 вівторка, 8 грудня, аби він добровільно пішов у відставку. Проте глава уряду покидати посаду не збирається. Отож протестувальники знову вийшли на вулиці Єревана.
Пашинян не виконав ультиматум опозиції
Опозиція Вірменії оголосила про початок протестів. Вимога не змінилась – відставка Пашиняна. Про це інформує Sputnik Вірменія.
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Опівдні один з лідерів політсили "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян у зверненні у соцмережах закликав розпочати акції непокори.
Протестувальники блокують рух транспорту
Люди у центрі столиці поки намагаються перекрити вулиці. Проте правоохоронці наразі справляються з демонстрантами і не дозволяють їм блокувати рух транспорту.
У Єревані зупинили роботу метро. Адже учасник акцій не дають працювати машиністам. Деяких учасників акції силовики уже затримали. Багато людей рушили до площі Республіки.
Що відомо про ультиматум Пашиняну
5 грудня в Єревані відбувся мітинг опозиційних сил. Представники 16 партій та об'єднань висунули вимогу про відставку Нікола Пашиняна. У випадку невиконання цієї вимоги – пообіцяли акції непокори по всій країні.
Чому вірмени вимагають відставки Пашиняна?Нікол Пашиняна підписав угоду з Азербайджаном та Росією про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. На батьківщині Пашиняна це сприйняли, як капітуляцію у війні. Сам глава уряду запевняє, що іншого виходу у нього не було, адже подальше протистояння призвело б до колапсу у Нагірному Карабасі.
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