У Вірменії опозиційні сили дали прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну час до 12:00 вівторка, 8 грудня, аби він добровільно пішов у відставку. Проте глава уряду покидати посаду не збирається. Отож протестувальники знову вийшли на вулиці Єревана.

Пашинян не виконав ультиматум опозиції

Опозиція Вірменії оголосила про початок протестів. Вимога не змінилась – відставка Пашиняна. Про це інформує Sputnik Вірменія.

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Опівдні один з лідерів політсили "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян у зверненні у соцмережах закликав розпочати акції непокори.

Протестувальники блокують рух транспорту

Люди у центрі столиці поки намагаються перекрити вулиці. Проте правоохоронці наразі справляються з демонстрантами і не дозволяють їм блокувати рух транспорту.



У Єревані зупинили роботу метро. Адже учасник акцій не дають працювати машиністам. Деяких учасників акції силовики уже затримали. Багато людей рушили до площі Республіки.

Що відомо про ультиматум Пашиняну

5 грудня в Єревані відбувся мітинг опозиційних сил. Представники 16 партій та об'єднань висунули вимогу про відставку Нікола Пашиняна. У випадку невиконання цієї вимоги – пообіцяли акції непокори по всій країні.

Чому вірмени вимагають відставки Пашиняна? Нікол Пашиняна підписав угоду з Азербайджаном та Росією про припинення бойових дій Нікол Пашиняна підписав угоду з Азербайджаном та Росією про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі . На батьківщині Пашиняна це сприйняли, як капітуляцію у війні. Сам глава уряду запевняє, що іншого виходу у нього не було, адже подальше протистояння призвело б до колапсу у Нагірному Карабасі.

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