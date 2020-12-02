У Вірменії скасовують обмеження воєнного стану
У Вірменії вирішили скасувати деякі обмеження, що були запровадженні під час воєнного стану. Зокрема, спецрежим в'їзду-виїзду.
Так, невдовзі опублікують рішення уряду, відповідно до якого обмеження скасують. Про це повідомив керівник апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у фейсбуці.
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Про які обмеження мовиться
- Особливий режим в’їзду і виїзду,
- обмеження на публікації ЗМІ і трансляцію певних програм,
- проведення мітингів і страйків.
Що цьому передувало
- Уряд Вірменії ввів воєнний стан 27 вересня, коли поновились бойові дії у Нагірному Карабасі.
- Проте згодом Вірменія, Азербайджан та Росія підписали мирну угоду. Документ передбачає припинення війни та введення російських миротворців у Нагірний Карабах.
- Вірмени відреагували на угоду досить різко. Люди вийшли на протести та вимагали відставки уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
- До слова, раніше у Вірменії відмовились скасовувати воєнний стан.
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