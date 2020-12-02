У Вірменії вирішили скасувати деякі обмеження, що були запровадженні під час воєнного стану. Зокрема, спецрежим в'їзду-виїзду.

Так, невдовзі опублікують рішення уряду, відповідно до якого обмеження скасують. Про це повідомив керівник апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у фейсбуці. Читайте також Палили будинки та виносили меблі: як у Карабасі люди покидали свої домівки – фото Про які обмеження мовиться Особливий режим в’їзду і виїзду,

обмеження на публікації ЗМІ і трансляцію певних програм,

проведення мітингів і страйків. Що цьому передувало Уряд Вірменії ввів воєнний стан 27 вересня, коли поновились бойові дії у Нагірному Карабасі.

Проте згодом Вірменія, Азербайджан та Росія підписали мирну угоду. Документ передбачає припинення війни та введення російських миротворців у Нагірний Карабах.

Вірмени відреагували на угоду досить різко. Люди вийшли на протести та вимагали відставки уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

До слова, раніше у Вірменії відмовились скасовувати воєнний стан. Детальніше про перебіг подій у Нагірному Карабасі – читайте тут.