У Вірменії не вщухають протести через домовленість з Росією та Азербайджаном про врегулювання в Нагірному Карабаху. Протесувальники 11 листопада виступили з вимогою про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна й визначили дедлайн – до кінця доби.

У протесті 11 листопада беруть участь 17 опозиційних політичних сил, протестувальники продовжують стояти під будівлею парламенту. Про це пише видання ArmeniaSputnik.

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Протестувальники також виступили з вимогою зібрати з цієї нагоди позачергове засідання Національних зборів. Це також має відбутися до півночі 12 листопада.

Тим часом учасники акцій чекають представників влади під будівлею парламенту й закликають не тягнути до останньої хвилини дії встановленого дедлайну.

У всіх депутатів "Мого кроку" є час до 00:00. Якщо вони не прийдуть у парламент у цей час, ми в 00:30 виступимо з пресконференцією, де представимо наші подальші кроки,

– повідомив лідер партії "Дашнакцютун" Ішхан Сагателян.

Тут слід зазначити, що владна партія "Мій крок" має 88 мандатів у Національних зборах – це абсолютна більшість у 132-місному вірменському парламенті.

Протестувальники наполягають, щоб Нікол Пашинян добровільно пішов у відставку. Якщо він цього не зробить, то відправити прем'єра у відставку закликають вже парламент.

Чому у Вірменії спалахнули протести: