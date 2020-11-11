Вірменські протестувальники вимагають відставку Пашиняна до кінця доби
У Вірменії не вщухають протести через домовленість з Росією та Азербайджаном про врегулювання в Нагірному Карабаху. Протесувальники 11 листопада виступили з вимогою про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна й визначили дедлайн – до кінця доби.
У протесті 11 листопада беруть участь 17 опозиційних політичних сил, протестувальники продовжують стояти під будівлею парламенту. Про це пише видання ArmeniaSputnik.
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Протестувальники також виступили з вимогою зібрати з цієї нагоди позачергове засідання Національних зборів. Це також має відбутися до півночі 12 листопада.
Тим часом учасники акцій чекають представників влади під будівлею парламенту й закликають не тягнути до останньої хвилини дії встановленого дедлайну.
У всіх депутатів "Мого кроку" є час до 00:00. Якщо вони не прийдуть у парламент у цей час, ми в 00:30 виступимо з пресконференцією, де представимо наші подальші кроки,
– повідомив лідер партії "Дашнакцютун" Ішхан Сагателян.
Тут слід зазначити, що владна партія "Мій крок" має 88 мандатів у Національних зборах – це абсолютна більшість у 132-місному вірменському парламенті.
Протестувальники наполягають, щоб Нікол Пашинян добровільно пішов у відставку. Якщо він цього не зробить, то відправити прем'єра у відставку закликають вже парламент.
Чому у Вірменії спалахнули протести:
- Усе через рішення прем'єра підписати угоду з Азербайджаном і Росією щодо перемир'я в Нагірному Карабаху. Вона передбачає, що Вірменія має звільнити частину нині окупованих територій Азербайджану.
- Мовиться про ті території, які не належать до Нагірного Карабаху. Натомість у самій Нагірно-Карабаській автономній області сторони залишаються на тих позиціях, які займали до підписання угоди.
- Вірменія також залишає за собою Лачинський коридор, а Азербайджан зі свого боку матиме гуманітарний коридор до Нахічеваня. За виконанням домовленостей стежитимуть російські миротворці.
- У Вірменії таку угоду сприйняли як капітуляцію. Відтак люди масово почали виходити на протести, не погоджуючись з умовами цього договору.
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