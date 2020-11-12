Проти 10 лідерів опозиційних політсил Вірменії відкрили кримінальні справи. Їх звинувачують в організації та проведенні протизаконних масових зібрань.

Влада підтвердила затримання опозиціонерів

В країні – воєнний стан, отож акції протесту заборонені. Про затримання опозиціонерів повідомляє Aysor з посиланням на Спеціальну слідчу службу Вірменії.

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Кого затримали за організацію масових безладів:

Голову опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна;

Представника "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна;

Заступника голови опозиційної Республіканської партії Едуарда Шармазанова;

Опозиціонерів Сурена Суренянца та Давида Амбарцумяна,

Заступника голови опозиційної партії "Батьківщина" Ару Саакяна.

Деяким опозиціонерам закидають необережне поводження з держтаємницею

Колишнього директора Ради нацбезпеки, голову "Батьківщини" Артура Ванецяна затримали не лише за масові безлади, а й за "порушення правил поводження з документами та комп'ютерною інформацією, що містить державну таємницю».

Таку ж статтю інкримінують главі партії "Нацбезпека" Гарніку Ісагуляну та очільнику "Однієї Вірменії" Артуру Казиняну, представнику "Дашнакцутюн" Ішхану Сагателяну.

Ще двом опозиціонерам обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Реакція опозиції на угоду щодо Карабаху

Вірменська опозиція гостро розкритикувала підписання угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією щодо Нагірного Карабаху. Опоненти уряду Нікола Пашиняна, вважають, що прем'єр "продав" вірменські землі.

Представники 17 політичних сил об'єднались у Комітет національного порятунку. Вони вимагають відставки Пашиняна, проте спроба зібрати для цього позачергове засідання парламенту провалилась. Не було необхідного кворуму.

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