У Єревані знову гаряче: люди вийшли із протестами на вулиці вірменської столиці і вимагають відставки прем’єра країни. Проти Нікола Пашиняна люди почали виступати відтоді, коли він підписав мирну угоду з Азербайджаном стосовно Нагірного Карабаху.

Угоду вважають невигідною для Вірменії. На протести люди почали виходити з 9 листопада. У той день вони навіть захопили будівлю уряду, розгромили кабінет прем’єра та навіть побили спікера парламенту. Останній масштабний протест у країні зафіксували 21 листопада і ось знову – 30 листопада люди зібралися на центральних вулицях Єревана з незмінною вимогою, пише 24 канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Вірменська опозиція та протестувальники перекрили центральний проспект Єревана Маштоца. Туди вже стягнули значні сили правоохоронців.

Нікол, зрадник, Нікол, подай у відставку!

– вигукують демонстранти.

Водночас силовики просять людей розходитися по домівках, деяких протестувальників затримують і заводять в поліцейські автобуси.



Правоохоронці намагаються відтіснити людей

Цікаво, що новою передумовою для протестів могло стати те, що 26 листопада парламент Вірменії не підтримали ініціативу про скасування воєнного стану у країні.

Протести у Єревані: відео

У правлячій фракції "Мій крок" пояснили відмову необхідністю забезпечення безпеки на кордоні з Азербайджаном, протяжність якої після підписання тристоронньої угоди щодо Нагірного Карабаху сягнула 520 кілометрів.

Але! Саме скасування воєнного стану дозволить ініціювати процес відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого й звинувачують у підписанні невигідної угоди щодо Карабаху.

Мирна угода щодо Карабаху: основні пункти