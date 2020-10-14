Армія Вірменії відступила на двох напрямках в Нагірному Карабасі. Водночас Азербайджан повідомив, що звільнив від окупації 8 населених пунктів.

Що відомо про відступ вірменської армії

Вірменія відступила на півдні та півночі Нагірного Карабаху. Про це заявив прем'єр-міністр держави Нікол Пашинян, повідомляє "РБК-Україна".

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За словами міністра, азербайджанські війська змінили тактику. Вони намагаються посіяти хаос і паніку в тилу вірменської армії, застосовуючи диверсійні вилазки. Він також зазначив, що контроль над ситуацією вдається зберігати ціною величезних жертв. На фронті склалася вкрай важка ситуація.

Азербайджан звільнив від окупації ще кілька поселень

У твіттері президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що їхньому війську вдалося звільнити 8 населених пунктів в Нагірному Карабасі:

Хай живе азербайджанська армія! Карабах – це Азербайджан,

– підкреслив Алієв.

Збройні сили країни відновили контроль над населеними пунктами Гарадагли, Хатунбулаг та Гараколлу у Фізулинському районі, а також селами Булутан, Мелікджанли, Кемертюк, Теке та Тагасер у Ходжавендському районі.

Додамо, що напередодні військові Азербайджану звільнили близько 40 населених пунктів Нагірного Карабаху.