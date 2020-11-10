Вірменська опозиція думає, як анулювати угоду щодо Карабаху: голосів поки не вистачає
У Вірменії опозиційні партії планують скликати позачергове засідання парламенту, аби обговорити угоду щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Опозиціонери консультуються з юристами щодо можливості анулювати договір.
Опозиція хоче зібрати засідання парламенту
Наразі голосів опозиційних депутатів не вистачає, аби зібрати парламент. Про це інформує Інтерфакс.
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Їм необхідно долучити більше ніж 20 своїх колег з провладної фракції.
Для цього вони повинні бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти до парламенту,
– заявила депутат опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.
Опозиціонери звернулись до громадян з проханням покинути будівлі парламенту та уряду, аби політики могли безпечно працювати. Демонстранти це і зробили. Наразі урядові приміщення посилено охороняють працівники правоохоронних органів.
Добровольці вимагають від депутатів прийти до парламенту
Тим часом, керівник батальйону "Арабо" – вірменського добровольчого об'єднання, що брало участь у війні у Карабасі – звернувся до правлячої партії. Манвел Егіазярян дав депутатам альянсу "Мій крок" час до полудня, аби з'явитись в парламенті. У цьому випадку він гарантував політикам безпеку.
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