У Вірменії опозиційні партії планують скликати позачергове засідання парламенту, аби обговорити угоду щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Опозиціонери консультуються з юристами щодо можливості анулювати договір.

Опозиція хоче зібрати засідання парламенту

Наразі голосів опозиційних депутатів не вистачає, аби зібрати парламент. Про це інформує Інтерфакс.

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Їм необхідно долучити більше ніж 20 своїх колег з провладної фракції.

Для цього вони повинні бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти до парламенту,

– заявила депутат опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.

Опозиціонери звернулись до громадян з проханням покинути будівлі парламенту та уряду, аби політики могли безпечно працювати. Демонстранти це і зробили. Наразі урядові приміщення посилено охороняють працівники правоохоронних органів.

Добровольці вимагають від депутатів прийти до парламенту

Тим часом, керівник батальйону "Арабо" – вірменського добровольчого об'єднання, що брало участь у війні у Карабасі – звернувся до правлячої партії. Манвел Егіазярян дав депутатам альянсу "Мій крок" час до полудня, аби з'явитись в парламенті. У цьому випадку він гарантував політикам безпеку.

Важливо! Угоду щодо припинення дій у Нагірному Карабасі підписали вночі 9 листопада. У Вірменії вважають домовленість фактичною капітуляцією. Обурені люди захопили будівлю парламенту та уряду. Спікера Мірзояна побили. Президент країни Армен Саркісян скликав екстрені політичні консультації.

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