У Єревані 10 листопада вірменські протестувальники напали на офіс "Радіо Свободи" – "Радіо Азатутюн". Вони обзивали журналістів "зрадниками" та "турками" і хотіли знищити комп'ютерні сервери.

Загалом на офіс напали близько 40 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ми прийшли забрати сервери, щоб ви не виходили в ефір. Ви зрадники, ви турки, ви в ефір не вийдете,

– заявили нападники.

За словами виконавчого продюсера "Радіо Свободи" Артака Амбарцумяна, в одному з нападників він упізнав члена Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.

Амбарцумян наголосив, що протестувальники намагалися вибити двері в офіс та напали на оператора.

Напад на офіс "Радіо Свободи" у Єревані: дивіться відео:

Що відбувається у Єревані: