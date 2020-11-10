Ви зрадники: вірменські протестувальники напали на офіс "Радіо Свободи"
У Єревані 10 листопада вірменські протестувальники напали на офіс "Радіо Свободи" – "Радіо Азатутюн". Вони обзивали журналістів "зрадниками" та "турками" і хотіли знищити комп'ютерні сервери.
Загалом на офіс напали близько 40 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Ми прийшли забрати сервери, щоб ви не виходили в ефір. Ви зрадники, ви турки, ви в ефір не вийдете,
– заявили нападники.
За словами виконавчого продюсера "Радіо Свободи" Артака Амбарцумяна, в одному з нападників він упізнав члена Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.
Амбарцумян наголосив, що протестувальники намагалися вибити двері в офіс та напали на оператора.
Напад на офіс "Радіо Свободи" у Єревані: дивіться відео:
Що відбувається у Єревані:
- 10 листопада Вірменія, Росія та Азербайджан підписали історичну угоду про мир у Нагірному Карабасі. Вірменія зобов'язана повернути Азербайджану Агдамський район і території у Газаському районі.
- Вірмени вийшли на масові протести у Єревані. Вони захопили будівлю уряду у Єревані та вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
- Міністерство оборони і Генштаб Вірменії закликали припинити кровопролиття у Нагірному Карабасі.
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