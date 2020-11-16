Солдати Вірменії обстріляли російських миротворців у Нагірному Карабаху: відео
Вірменські солдати обстріляли російських миротворців. Це трапилось на території Нагірного Карабаху, в районі Агдама. Відеодоказ з'явився у мережі.
В оточення потрапила група вірменських солдатів, які відмовлялися покидати район. Відеозапис опублікувала азербайджанська військова журналістка Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в твітері.
Варто прочитати Російські миротворці вже зайняли позиції в Нагірному Карабаху: фото
Згодом між вірменами і росіянами трапилась стрілянина. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає.
Також журналісти зазначили, що деякі вірменські збройні групи відмовляються залишати Карабах. Попри це, росіяни їх активно примушують це зробити. Вони погрожують зброєю.
Перебування росіян в Азербайджані: умови
- У мирових перемовин між Азербайджаном і Вірменією Росія стала посередником. Згідно з домовленостями, Вірменія повинна повернути Азербайджану більшість окупованих його територій.
- Контролюватиме виконання цих домовленостей саме Росія. Її війська отримали мандат миротворців.
- Російські військові вже зайняли позиції в Нагірному Карабаху. Вони присутні на 25 спостережних постах й довколишніх регіонах.
- На 5 років в Нагірному Карабаху розмістять 2 тисячі 500 російських військових.
Поділитися новиною