Вірменські солдати обстріляли російських миротворців. Це трапилось на території Нагірного Карабаху, в районі Агдама. Відеодоказ з'явився у мережі.

В оточення потрапила група вірменських солдатів, які відмовлялися покидати район. Відеозапис опублікувала азербайджанська військова журналістка Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в твітері.

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Згодом між вірменами і росіянами трапилась стрілянина. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає.

Сообщается, что в районе Агдама на колонну российских военнослужащих было совершено нападение. В окружение попала группа армянских солдат отказавшихся покидать район. Ждём заявлений российской стороны pic.twitter.com/k5GiH8p4iI — Elmira Musazadeh (@ElmiraMusazadeh) November 16, 2020

Також журналісти зазначили, що деякі вірменські збройні групи відмовляються залишати Карабах. Попри це, росіяни їх активно примушують це зробити. Вони погрожують зброєю.

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