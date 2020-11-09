Вірменські військові опинилися в оточенні під Шуші, – Міноборони Азербайджану
Азербайджанські війська взяли в оточення вірменських бійців під містом Шуші в Нагірному Карабасі. Бої між сторонами конфлікту не припиняються.
Війська Вірменії потрапили в оточення в районі села Заріслі на дорозі Лачін-Шуша. Про це інформують у пресслужбі Міністерства оборони Азербайджану.
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Знищено один бойовий танк та одну бойову машину піхоти ЗС Вірменії. Вони намагалися атакувати наші частини для виходу з оточення,
– йдеться у повідомленні.
Згодом у Баку додали, що азербайджанські військові знищили вантажівку з вірменськими військовими. Транспорт з буксованою гаубицею Д-30 рухався у сторону Ханкенді.
До слова, про продовження боїв в Шушінському районі заявили в Міноборони Вірменії.
Що відомо про Шуші?Місто розташоване на дорозі, яка поєднує вірменський кордон і так звану столицю невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" – Степанакерт. Якщо Шуші будуть під контролем Азербайджану, вірменські бійці опиняться в оточенні ворога без підтримки держави. Більше про конфлікт у регіоні читайте за посиланням.
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