Азербайджанські війська взяли в оточення вірменських бійців під містом Шуші в Нагірному Карабасі. Бої між сторонами конфлікту не припиняються.

Війська Вірменії потрапили в оточення в районі села Заріслі на дорозі Лачін-Шуша. Про це інформують у пресслужбі Міністерства оборони Азербайджану.

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Знищено один бойовий танк та одну бойову машину піхоти ЗС Вірменії. Вони намагалися атакувати наші частини для виходу з оточення,

– йдеться у повідомленні.

Згодом у Баку додали, що азербайджанські військові знищили вантажівку з вірменськими військовими. Транспорт з буксованою гаубицею Д-30 рухався у сторону Ханкенді.

До слова, про продовження боїв в Шушінському районі заявили в Міноборони Вірменії.

Важливо! Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль ще понад 20 сіл в Нагірному Карабасі.