В мережі з'явилося відео, на якому видно, як вірменські військові покидають свої позиції в Нагірному Карабасі. Військові заявляють, що керівництво залишило їх без їжі та зброї.

Військові одного з підрозділів вірменської армії покидають свої позицій, попри вимогу командування. За їхніми словами, влада залишила їх напризволяще. Відповідне відео опублікували на ютуб-каналі Caliber Az.

Читайте також Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється: Вірменія заявила про важкі бої

Кажуть, з рогаткою йдіть (в бій – 24 канал). Просимо зброю – кажуть, у нас нема. Кажуть, щоб йшли пішки на танк,

– розповів вірменський військовий.

Деталі відступу вірменських військових

За словами військових, вони вже 10 днів перебувають без нагляду керівництва і не знають, що їм робити. У декого з армійців навіть немає взуття.

Крім того, їхня зброя вийшла з ладу і не стріляє. Водночас автор відео запевнив, що зброя не стріляє нібито тому, що військові її не чистять від болота.

У вірменського народу немає голови. Вірменський народ зрадили,

– обурився військовослужбовець.

Вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі: відео

Зауважимо, війська Азербайджану прориваються за кількома напрямками. Вірменія намагається стримати наступ противника. Сторони конфлікту 25 жовтня домовилися про перемир'я за посередництвом США. Однак вже наступного дня Єреван розповів про важкі бої у Нагірному Карабасі.

Зверніть увагу! Це вже третє перемир'я, яке Вірменія та Азербайджан розірвали одразу після його оголошення. Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут.