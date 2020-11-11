Вірменський парламент проведе позачергове засідання щодо відставки Пашиняна
Національні збори Вірменії 11 листопада проведуть позачергове засідання щодо відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Засідання скликали на вимогу фракцій "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія".
Засідання парламенту розпочнеться о 20:00 за місцевим часом. Про це заявив представник партії "Вірменська революційна федерація" Ішхан Сагателян, повідомляють "Новини Вірменії".
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Якщо хоча б половина з 88 депутатів фракцій "Мій крок" візьме участь у засіданні, воно буде повноважним,
– сказав Сагателян.
Зауважимо, раніше вірменська опозиція виступила з вимогою відставки Пашиняна до кінця доби 11 листопада. Водночас протестувальники наполягають, щоб прем'єр-міністр добровільно пішов у відставку.
Чому можуть відставити Пашиняна
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення вогню у Нагірному Карабасі.
- У Вірменії таку угоду сприйняли як капітуляцію.
- Згідно з договором, впродовж 5 років на території Нагірного Карабаху мають перебувати російські миротворці.
- Крім того, Вірменія має звільнити частину окупованих територій Азербайджану.
- Вірменський народ обурився таким рішенням та вийшов на протест у Єревані.
- Водночас сам Пашинян заявив, що підписання мирної угоди – найкращий вихід.
- За його словами, в іншому разі важливі міста Нагірного Карабаху могли б "впасти".
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