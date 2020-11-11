Національні збори Вірменії 11 листопада проведуть позачергове засідання щодо відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Засідання скликали на вимогу фракцій "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія".

Засідання парламенту розпочнеться о 20:00 за місцевим часом. Про це заявив представник партії "Вірменська революційна федерація" Ішхан Сагателян, повідомляють "Новини Вірменії".

До теми Вірменські протестувальники вимагають відставку Пашиняна до кінця доби

Якщо хоча б половина з 88 депутатів фракцій "Мій крок" візьме участь у засіданні, воно буде повноважним,

– сказав Сагателян.

Зауважимо, раніше вірменська опозиція виступила з вимогою відставки Пашиняна до кінця доби 11 листопада. Водночас протестувальники наполягають, щоб прем'єр-міністр добровільно пішов у відставку.

Чому можуть відставити Пашиняна

10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

У Вірменії таку угоду сприйняли як капітуляцію.

Згідно з договором, впродовж 5 років на території Нагірного Карабаху мають перебувати російські миротворці.

Крім того, Вірменія має звільнити частину окупованих територій Азербайджану.

Вірменський народ обурився таким рішенням та вийшов на протест у Єревані.

Водночас сам Пашинян заявив, що підписання мирної угоди – найкращий вихід.

За його словами, в іншому разі важливі міста Нагірного Карабаху могли б "впасти".

Зверніть увагу! Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває вже 30 років. Бойові дії поновилися 27 вересня у Нагірному Карабасі. Сторони декілька разів підписувати угоди про перемир'я, але одразу їх порушували. Детальніше про ситуацію в регіоні – читайте тут.