Друг президента Володимира Зеленського вірменський режисер Сарік Андреасян звинуватив очільника України у смерті дітей в Нагірному Карабасі. Зокрема, вірменин заявив, що Україна, мовляв, продала фосфорні бомби Азербайджану. Зеленський спростував таку інформацію.

Що заявив Андреасян

Для закріплення дружби з Азербайджаном Зеленський нібито продав державі фосфорні бомби для бойових дій у Нагірному Карабасі. Про це Андреасян заявив на своїй сторінці в інстаграмі.

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Вчора я дивився на обпечені тіла вірменських дітей від фосфорних бомб. Як виявилося, це ти продав їх нашим сусідам,

– наголосив режисер.

Крім того, вірменин вкінці заявив, що "Крим наш".

Реакція Зеленського

Президент України у своєму телеграм-каналі назвав такі звинувачення російською пропагандою. За його словами, Адреасяну варто було запитати про це особисто, а не поширювати фейки.

Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать",

– відреагував Зеленський.

Президент додав, що Україна вже 7 рік перебуває у стані війни, тому вона виступає проти будь-яких кривавих конфліктів.

Крім того, за словами Зеленського, у нашій державі проживає велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства.

Водночас очільник держави звинуватив свого друга у його бездіяльності, коли на Сході України гинули десятки українських громадян вірменського походження. "Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна!" – наголосив президент.

Зверніть увагу! 27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація через конфлікт Вірменії та Азербайджану. Обидві держави повідомили про загиблих та поранених внаслідок бойових дій. Сторони конфлікту тричі домовлялися про перемир'я, однак одразу його порушували. Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут.