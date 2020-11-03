Розумію, що болить: Зеленський емоційно відреагував на звинувачення вірменського режисера
Друг президента Володимира Зеленського вірменський режисер Сарік Андреасян звинуватив очільника України у смерті дітей в Нагірному Карабасі. Зокрема, вірменин заявив, що Україна, мовляв, продала фосфорні бомби Азербайджану. Зеленський спростував таку інформацію.
Що заявив Андреасян
Для закріплення дружби з Азербайджаном Зеленський нібито продав державі фосфорні бомби для бойових дій у Нагірному Карабасі. Про це Андреасян заявив на своїй сторінці в інстаграмі.
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Вчора я дивився на обпечені тіла вірменських дітей від фосфорних бомб. Як виявилося, це ти продав їх нашим сусідам,
– наголосив режисер.
Крім того, вірменин вкінці заявив, що "Крим наш".
Реакція Зеленського
Президент України у своєму телеграм-каналі назвав такі звинувачення російською пропагандою. За його словами, Адреасяну варто було запитати про це особисто, а не поширювати фейки.
Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать",
– відреагував Зеленський.
Президент додав, що Україна вже 7 рік перебуває у стані війни, тому вона виступає проти будь-яких кривавих конфліктів.
Крім того, за словами Зеленського, у нашій державі проживає велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства.
Водночас очільник держави звинуватив свого друга у його бездіяльності, коли на Сході України гинули десятки українських громадян вірменського походження. "Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна!" – наголосив президент.
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