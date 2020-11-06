Азербайджанська сторона 6 листопада заявила про вибух на вірменському складі боєприпасів. Потужний вибух спричинив сильну пожежу. Водночас Вірменія наразі не коментує цю інформацію.

Азербайджан заявив про вибух на вірменському складі

За інформацією Міністерство оборони Азербайджану, вибух пролунав на вірменському складі з боєприпасами. Про це повідомляє Azpolitika.

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У Міністерстві оборони Азербайджану наголосили, що склад боєприпасів вірмени використовували для забезпечення артилерійських та інших підрозділів в Агдері зброєю і боєприпасами.

Влада Вірменії наразі не прокоментувала інформацію про вибух.

Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану

У Вірменії звинуватили Азербайджан в обстрілі житлової частини Степанакерту. Також повідомляється, що вранці 6 листопада в Степанакерті рятувальники витягли з-під завалів тіла 3 мирних громадян. Вони загинули внаслідок попадання снаряда в житловий будинок.

Наслідки конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Генпрокуратура Азербайджану заявляє, що з початку загострення конфлікту у Нагірному Карабасі загинули 92 мирних жителі, ще 404 людини постраждали.

Кількість зруйнованих приватних будинків дорівнює 2971 об'єкта, також зросла кількість зруйнованих інших цивільних об'єктів – з 502 до 504.

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За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років , але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.

, але наприкінці вересня 2020 року Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.

Детальніше про перебіг конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте тут.

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