Провідні фармакологічні компанії світу вже перейшли до етапу промислового виробництва вакцини від COVID-19. А Велика Британія та США її вже навіть отримали і почали своїх громадян нею щеплювати.

Змова фармкомпаній: аргументи, які це спростовують

Чому це важливо? Бо це – перший крок людства у бік повернення до нормального докарантинного життя. Про це – у відеоблозі "Думки мої тихі" на 24 каналі.

До теми Український блокбастер: чому українці вже не бояться COVID-19, а влада сяє оптимізмом

Утім, чимало українців кажуть, що вакцину собі точно не колотимуть, навіть безкоштовну. Хтось її боїться, хтось сподівається проскочити хворобу без ліків, а хтось взагалі каже, що ніякого COVID-19 не існує і то все – змова фармкомпаній. Мовляв, так вони хочуть на людстві заробити.



Що українці думають про вакцину від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Але дивіться – ви можете в COVID-19 не вірити, але станом на сьогодні від цього вірусу у США померло більше людей, аніж загинуло американців під час Другої Світової.

Довідка. Станом на 13 грудня COVID-19 у США забрав життя 297 843 людей. А у Другій світовій війні загинули 291 557 американських військових. Ще 113 842 громадян загинули не в бою.

Так, США не вели тоді таких повномасштабних боїв, як СРСР чи Німеччина, але 300 тисяч померлих – це ті американці, які могли б жити, якби не Гітлер. І це 300 тисяч сучасних американців, які могли б жити, якби не коронавірусу, або якби вони були вакциновані.

Тепер – щодо аргументів про те, що коронавірус вигадали фармкомпанії, аби на нас наживатися, продаючи нам протиотруту. Так от, дивіться – прибуток фармкомпаній від продажу вакцин складає лише 10% від решти їхніх прибутків.

Їм вигідніше виробляти і торгувати усілякими "фуфломіцинами" – на кшталт омолоджуючої витяжки з моржового вуса. Бо виробляти вакцину насправді дорого, бо вона має бути справді дієвою, водночас омолоджуючою витяжкою може бути хоч вода з крана. Головне – красиво її запакувати та виставити високу. Люди все одно куплять і претензій навіть не матимуть. Це доведено мільярдними прибутками гомеопатів.

Цікаво Як страшний сон: коли Україна забуде про епідемію COVID-19

Фармкомпаніям реально не цікаво було б вигадувати якихось нових афер з COVID-19 та вакциною проти нього. Адже вони й так мають набагато простіші і дієві схеми з продажем людству "фуфломіцинів", які працюють.

Що таке вакцина і як вона працює

Ну і тепер до інших аргументів – мовляв, навіщо та вакцина, я й так проскочу, в мене й без вакцини все буде гаразд, організм в мене сильний, та й сенс її колоти, якщо вона дає імунітет лише на 3 місяці.

Якщо дуже спростити, вакцина – це подрібнений чи дуже ослаблений реальний вірус. Коли ви його собі колете, ваш організм вчиться на нього реагувати. І робить він це гарантовано ослабленому противнику.

Організм вчиться протидіяти тому вірусу, і коли вже у майбутньому у ваш організм потрапляє справжня хвороба, йому не треба буде часу на роздуми: він вже знає, як той вірус долати. Вірус буде нейтралізований ще до того, як він дасть вам пневмонію, ураження легенів й ви почнете задихатися.

От саме це і дає вакцина: тренування заради виграшу в часі. Завдяки їй заздалегідь тренований проти цього конкретного вірусу організм зможе оперативно на нього відреагувати і нейтралізувати хворобу раніше, ніж вона набуде тяжкої форми.



Науковці розробляють вакцину від коронавірусу COVID-19 / Фото VGG

Саме тому лікарі і кажуть, що захворіти можна, навіть маючи щеплення. Але хвороба точно мине легше, ніж якщо його не мати. Тому відмовлятися від вакцини – це наче спортсмену відмовлятися від тренувань і казати, що він і так якось Олімпійські ігри виграє, без тренувань.

Не виграє, точно не виграє, бо це просто неможливо. Виключення, звісно, існують, але ви точно впевнені, що саме ви є тим унікумом, який один на мільярд? Я б не був.

Тому я обов'язково своєму організмові те тренування від COVID-19 проведу, щойно з'явиться така можливість. Бо відмовлятися від такого та казати, що воно і безкоштовно не треба – це щонайменше недалекоглядно.

Важливо Україна точно отримає вакцину від COVID-19: COVAX схвалив запит

Адже COVID-19 існує, вірус вбиває й підстрахуватися, наперед захистити свій організм – це правильно. Бо в кожного з нас той організм, як то кажуть, не казенний.