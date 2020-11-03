Суд у Швейцарії опублікував вирок колись всесильному українському депутату Миколі Мартиненку. За корупцію йому присудили відбуття покарання за ґратами – але у Швейцарії. А в Україні зі справою Мартиненка все набагато складніше.

Швейцарський суд залишив в силі вирок щодо ексдепутата, соратника Яценюка і бізнес-партнера Порошенка – Миколи Мартиненка. Детальніше про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Суд опублікував своє рішення на 77 сторінок, яким присудив Мартиненку за корупцію і відмивання грошей 28 місяців в'язниці, з яких 12 місяців він повинен провести безпосередньо за ґратами.

Що тут важливо? Швейцарський суд, аби покласти край брехні Мартиненка про те, що в нього немає жодних проблем у цій країні, повністю залишив його ім'я та прізвище, не ховаючи його за анонімними абревіатурами.

Тож більше цей пройдисвіт не зможе вводити власних громадян в оману, розповідаючи, що справа проти нього є спецоперацією Росії. Суд розпорядився стягнути до державної скарбниці Швейцарії 3,3 мільйона доларів, заблокованих на швейцарському рахунку Мартиненка.



Колишній депутат Микола Мартиненко / Фото УП

Так само тюремний вирок присуджено і спільнику Мартиненка – Павлу Скаленку. Але його прізвище в судовому рішенні приховано, він поводився не настільки нахабно і не казав на біле чорне. Саме рішення ще оскаржується Мартиненком в апеляції у Швейцарії.

Але є дуже висока ймовірність, що воно не буде змінене. Адже правосуддя у Швейцарії є бездоганним, і апеляційному суду немає підстав ставити під сумнів дослідження доказів та кваліфікацію злочину, вчинену в першій інстанції.

Подробиці вироку Мартиненку

Абзаци з вироку Мартиненку у Швейцарії лише зараз стали доступними для публіки. Але вони лунають немов музика для вух справжнього антикорупціонера.

Адже дають не лише фактологічну, але навіть моральну оцінку цьому соратнику Порошенка та Яценюка. Наводжу цитати з вироку суду щодо Мартинкенка в перекладі журналіста Євгена Тейзе.

Одна з цитат: "Створення панамської офшорної компанії, залучення чеської компанії "Шкода" до злочинного плану і укладання угод, які створювали б вірогідне підґрунтя для проведення платежів, свідчать про те, що обвинувачений Мартиненко інвестував чимало часу у планування злочину. Що демонструє його високу кримінальну енергію…. Протягом понад 2 років він, як член міжнародного злочинного угруповання, відмив близько 3,7 мільйона франків".

Вдумайтеся, бувши депутатом багатьох скликань, Мартиненко івестував енергію та час не в роботу на своїх громадян, а у планування злочину. І це не просто лірика – це швейцарський вирок.

Ще одна цитата: "Обтяжуючою обставиною є те, що до моменту скоєння злочину Мартиненко вже багато років був політиком в Україні. Будучи політиком національного рівня, Мартиненко був зобов'язаний ощадливо обходитися з державними коштами. Той факт, що обвинувачений Мартиненко монетаризував свій політичний вплив, є особливо огидним".

Думаю, з таким вироком у Мартиненка немає жодного шансу на перемогу в апеляції. А самого Мартиненка лякає не стільки Швейцарія, скільки Україна. Адже умови відбування покарання в нашій країні набагато гірші.

Мартиненко хоче уникнути вироку в Україні

Якщо Мартиненка засудять в Україні, Швейцарія просто погодиться зарахувати свій термін в термін українського ув'язнення. І тому Мартиненко через своїх адвокатів робить все можливе, щоб уникнути вироку саме в Україні.

Для цього він систематично здійснює нападки на Антикорупційний суд, який слухає його справу. Він вдається до тролінгу, постійно міняючи адвокатів. Більшість захисників у його справі — нові, адже влітку частина обвинувачених відмовилася від захисників.

Просто кинули їх? Чому? Щоб продовжити затягування процесу. Так, наприклад, адвокати, як і попередні, почали оголошувати відводи суддям. Під абсурдними приводами – мовляв, не дали належним чином ознайомитися з матеріалами, які перебувають у суді.

Хоча для цього у них було щонайменше 2 місяці. Адвокатка Нонна Надіч оголошувала клопотання навіть до того, як суд встигав вирішити попередні. Вони застосовують тупу тактику, "ми заявляємо купу клопотань, а досліджувати доказів не будемо", тобто блокують суд на початковій стадії.



Адвокатка Мартиненка – Нонна Надіч / Фото "Ник Вести"

Адвокат Черезов, який від початку у справі, відверто проявляє неповагу до суду і суддів. Він заявив, що у головуючої судді Лесі Федорак нібито "свій" Кримінальний процесуальний кодекс, і він не такий як в інших. Тому подав клопотання про надання адвокатам такого ж КПК.

Адвокатка Надіч обрала тактику погроз, заявивши, що подасть заяви про злочин, вчинений нібито суддями. Після чого вона пішла з судової зали, зірвавши засідання зі скандалом та криками.

Нонна Надіч зірвала судове засідання: дивіться відео

У зв'язку з такою ганебною поведінкою адвокатів Мартиненка суд звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з метою притягнути захисницю Надіч до відповідальності.

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В умовах постійного психологічного тиску такі незламні судді – а це колегія у складі Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого – потребують підтримки громадян. Їхні прізвища мають лунати не менш гучно, ніж негідників у мантіях.

І Мартиненко ніколи б не дозволив такої поведінки в Швейцарії, бо вже давно б сів за ще однією статтею кодексу – неповагу до суду.