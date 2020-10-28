Активісти заявили, що екснардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко програв апеляцію у справі щодо відмивання 2,8 мільйонів євро. Однак згодом у Центрі протидії корупції повідомили, що ця інформація є неправдивою. Там наголосили, що фейк про підтвердження рішення суду міг запустити сам Мартиненко.

Швейцарський суд не розглядав апеляції Мартиненка. Про це мовиться у повідомленні Центру протидії корупції.

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Що відомо про "підтвердження вироку" Мартиненку

Про те, що швейцарський суд залишив у силі вирок для Мартиненка та його співучасника Павла Скаленка, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп Сергій Лещенко.

Суд присудив Мартиненку за корупцію і відмивання грошей 28 місяців в'язниці, з яких 12 місяців він повинен провести безпосередньо за ґратами,

– заявив Лещенко.

Що сказали у Мартиненка

У пресслужбі Мартиненка заявили, що інформація про програш апеляції є фейком. Швейцарський суд ще нібито навіть не призначив дату розгляду справи.

Адвокат Мартиненка Петро Бойко наголосив, що у суді лише оголосили повний текст вироку, а сам розгляд триває й досі.

Що відомо про вирок Мартиненку та Скаленку