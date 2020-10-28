Вирок у справі Мартиненка виявився фейком: деталі
Активісти заявили, що екснардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко програв апеляцію у справі щодо відмивання 2,8 мільйонів євро. Однак згодом у Центрі протидії корупції повідомили, що ця інформація є неправдивою. Там наголосили, що фейк про підтвердження рішення суду міг запустити сам Мартиненко.
Швейцарський суд не розглядав апеляції Мартиненка. Про це мовиться у повідомленні Центру протидії корупції.
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Що відомо про "підтвердження вироку" Мартиненку
Про те, що швейцарський суд залишив у силі вирок для Мартиненка та його співучасника Павла Скаленка, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп Сергій Лещенко.
Суд присудив Мартиненку за корупцію і відмивання грошей 28 місяців в'язниці, з яких 12 місяців він повинен провести безпосередньо за ґратами,
– заявив Лещенко.
Що сказали у Мартиненка
- У пресслужбі Мартиненка заявили, що інформація про програш апеляції є фейком. Швейцарський суд ще нібито навіть не призначив дату розгляду справи.
- Адвокат Мартиненка Петро Бойко наголосив, що у суді лише оголосили повний текст вироку, а сам розгляд триває й досі.
Що відомо про вирок Мартиненку та Скаленку
- У червні 2020 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав Мартиненка та Скаленка винними у відмиванні грошей через швейцарську фінансову систему. Злочинне угруповування, до якого входив Мартиненко, за хабарі уклало з чеською компанією договори на закупівлю ядерного обладнання.
- Мартиненку тоді встановили покарання у вигляді 28 місяців ув'язнення. Окрім того, він мав відшкодувати 3,8 мільйона франків (3,5 мільйона євро) владі Швейцарії.
- Скаленка засудили до 24 місяці умовного ув'язнення, також його зобов'язали виплатити штраф.