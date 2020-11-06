Компанія Nissan Motors вже 11 років випускає купе Nissan 370Z. Це авто є справжнім довгожителем, коли більшість моделей є актуальними не більше ніж 5 – 6 років. Однак у компанії наважились замінити його.

Nissan Motors презентувала концепт під назвою Nissan Z Proto. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Які характеристики авто

Представники компанії покажуть серійну версію вже у 2021 році. Новий спорткар Nissan Z успадкував від 6 попередніх поколінь:

мотор V6;

механічну трансмісію;

риси ретро стилю в дизайні.

Під капотом – V6 з подвійним турбонаддувом, потужність якого становить 400 сил.

Особливості Nissan Z Proto

Якщо говорити про пропорції, нове купе схоже на попередника. Втім, авто отримало яскраво-жовту перламутрову фарба, як натяк на перше покоління 240Z.



Nissan Z Proto / Скриншот з відео

Корму авто прикрашають фари, схожі на ті, що були у 300ZX, а багажник – значок "Fairlady Z". Всередині Nissan Z Proto ретро стилю значно менше. Одразу за триспицевим кермом розташована 12,3-дюймова цифрова панель приладів.



Цифрова панель / Скриншот з відео

На центральній консолі розміщений 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Над ним – 3 круглі індикатори на передній панелі.

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У компанії припускають, що новинка перебуватиме в одній ціновій категорії з Toyota Supra. Це означає, що авто вартуватиме близько 40 тисяч доларів.

Новий Nissan Z Proto: дивіться відео

Також у випуску:

Volkswagen Group сконцентрується на розробці й випуску електромобілів. Також компанія позбавиться усіх марок, які не відповідають цій концепції та тих, які в концерні називають "хобі-брендами". Це означає, що найближчим часом концерн шукатиме покупців на марки Lamborghini, Bentley, Italdesign та Ducati.

Дивіться повний випуск "Авто 24": відео