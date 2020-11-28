У США в найбільшому окрузі Вісконсину Мілвокі перерахували голоси виборців. Втім, це ще більше зміцнило перемогу Джозефа Байдена.

Перерахунок голосів здійснювали на вимогу команди Трампа. Про це повідомляє видання Milwaukee Journal Sentinel.

Читайте також У США чоловік віддав 2,5 мільйона на пошук порушень на виборах: спонсор вимагає гроші назад

Після перерахунку Байден отримав ще 257 голосів, а Трамп – лише 125. Загалом в окрузі змогли проголосувати 460 тисяч виборців.

Зверніть увагу! Дональд Трамп дав розпорядження Управлінню загальних служб "робити, що треба" за первинними протоколами передачі влади між президентами США. Втім, свою поразку на виборах він так і не визнав. Детальніше про це – читайте тут.

Команда Трампа вимагала перерахувати голоси у 2 округах Вісконсину. Там Джозеф Байден набрав на понад 20 тисяч більше голосів, аніж чинний президент.

До теми Це не третій термін Обами: Байден дав перше інтерв'ю після перемоги на виборах

Такі перерахунки коштували кампанії президента США близько 3 мільйонів доларів. Зокрема, проведення цієї процедури на окрузі Дейн можуть закінчити вже 29 листопада 2020 року.

Вибори у США: коротко