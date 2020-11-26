Високопосадовці продовжують непублічно зустрічатися із впливовими бізнесменами. Це відбувається попри те, що Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть винятково прозорими.

Такі непублічні таємні зустрічі зафіксували розслідувачі "Схем". Про це розповіли на сайті "Радіо Свобода".

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Кавові посиденьки з бізнесменами

Журналісти побачили 13 листопада автівку охорони неформальної групи "Приват". Вона супроводжувала BMW на виїзді з Міністерства внутрішніх справ. Через деякий час кортеж заїхав до підземного паркінгу столичного офісу Ігоря Коломойського. Він підтвердив, що зустрічався з очільником МВС Арсеном Аваковим.

Каву випив, давно не бачилися. Жодних справ,

– зазначив Коломойський.



В'їзд до МВС / Фото "Схем"



Біля офісу Коломойського / Фото "Схем"

Представник неформальної групи "Приват" бізнесмен Михайло Кіперман 21 жовтня зустрівся з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим. Їхня зустріч відбулась у п'ятизірковому готелі Hyatt.



Кіперман зустрічався з Коболєвим / Фото "Схем"

Законопроєкт у Верховній Раді

Верховна Рада за 2 тижні проголосувала за новий законопроєкт. Він передбачає погашення податкових боргів найбільшої нафтовидобувної напівдержавної компанії "Укрнафта" на 30,35 мільярда гривень. Андрій Коболєв відмовився коментувати зустріч і підкреслив, що повинен проводити переговори з різними групами людей. Також він зазначив, що всі зустрічі щодо теми про "Укрнафту" закінчили з представниками групи ще декілька місяців тому.

Коломойський прокоментував зустріч свого соратника з Коболєвим: "Точно вони не займалися питаннями погашення цього боргу. Це не в компетенції Кіпермана". Також він схвально відгукнувся щодо законопроєкту.

Водночас Михайло Кіперман до 2017 року входив в наглядову раду ПАТ "Укрнафта", До 2015 року контроль над компанією належав олігарху Ігорю Коломойському, структури якого володіють близько 40% компанії.

Кого ще зафіксували за таємними зустрічами

Розслідувачі регулярно фіксували заїзди автівок й інших бізнесменів до правоохоронного відомства. Зокрема бізнесмена Павла Фуксу зловили:

14 вересня – у товариша, міського голови Харкова Геннадія Кернеса ;

; 10 та 12 листопада – у компанії позаштатного радника міністра Авакова Ігоря Котвіцького.

До Міністерства внутрішніх справ 18 червня приїжджав бізнесмен Ілля Павлюк. Його пов'язують із впливом на митницю та формуванням підконтрольної групи у складі фракції "Слуга народу". Павлюк відвідав Офіс Президента. Бізнесмен Борис Кауфмен також туди приїздив, але вже 17 листопада.



Журналісти зафіксували автомобіль Кауфмана / Фото "Схем"

Його автомобіль виїхав з арки, яка веде до бокових воріт ОП і попрямував до будівлі, де знаходиться офіс підприємця. Також розслідувачі зафіксували як:

7 травня його Mercedes відвідував Кабінет Міністрів;

16 червня він перебував на території Міністерства внутрішніх справ.

"Розслідування вкотре доводить, що попри одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського про те, що відносини між високопосадовцями та олігархами у разі його перемоги мають стати публічними й прозорими, за його президентства залишаються таємними та кулуарними", – зазначили у "Схемах".