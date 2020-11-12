Начальника відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних Сил України затримали на гарячому під час отримання хабаря 12 листопада. Полковник, за даними слідства, вимагав 10% від передбаченої тендером суми закупівлі.

За 400 тисяч гривень він обіцяв внести зміни до технічних умов військової символіки, що б дало змогу приватному підприємству взяти участь у тендері, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як стверджують правоохоронці, гроші зловмисник отримав у власному кабінеті.

Що відомо про хабар високопосадовця Міноборони

Очікувана вартість закупівель, через які чиновник буцімто вимагав хабар, – 4 мільйони гривень. Сам полковник нібито не обіцяв керівництву компанії перемогу, але принаймні намагався допомогти їм у цьому.



Посадовець Міноборони отримав хабар у власному кабінеті / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

Затримали його працівники ДБР та бійці військової контррозвідки СБУ одразу після отримання частини хабаря – 100 тисяч гривень.

Розслідуванням справи про отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі займаються детективи ДБР.

Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною займати певні посади після звільнення. Крім того, судді можуть призначити конфіскацію майна офіцера.



Полковника ЗСУ затримали після отримання 100 тисяч гривень / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора