У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 листопада – в Києві представили найвідомішу у світі виставку про Голодомор "Марія". Експозиція вже побувала у 9 країнах світу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Новообраний президент США Джо Байден оголосив свій вибір на кілька ключових посад у сфері економіки та комунікацій.

Компанія "Модерна" подає заявку до Адміністрації із контролю над харчами і ліками США на схвалення своєї вакцини від COVID-19, яка показала ефективність на понад 94%.

В останні вихідні листопада у всьому світі вшановували пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 років.